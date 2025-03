Grave incidente questa mattina poco dopo le 5.30 in via Corleto, una Opel Corsa con alla guida un ventenne che ha perso il controllo ed è finito fuori strada nel campo di fronte, dopo aver abbattuto la segnaletica stradale. Sul posto i Vigili del Fuco che hanno estratto il ventenne dall’abitacolo poi trasportato dagli gli uomini del 118 per le gravi condizioni con Elimedica al Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Faenza per i rilievi. Il ragazzo non è in pericolo di vita.