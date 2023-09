Sabato 9 settembre per una cerimonia in programma alle scuole Pirazzini, che fanno parte dell’Istituto comprensivo Matteucci, vengono istituite alcune modifiche alla viabilità.

In via Marini, dalle 7 alle 13, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati; dalle 9 alle 13, divieto di transito per tutti i veicoli tranne quelli autorizzati.