Il Regionale sta lavorando in collaborazione con la Regione Toscana e Trenitalia Tper per riattivare il servizio ferroviario sulla linea Marradi – Faenza.

I collegamenti sono stati interrotti il 14 marzo a causa della grossa ondata di maltempo che ha colpito la regione Toscana. La chiusura della tratta tra Borgo S. Lorenzo e Marradi pesantemente danneggiata non permette l’arrivo dei treni a Marradi per effettuare il servizio fino a Faenza.

Sono in corso una serie di attività organizzative per far riprendere il servizio, tra le due località, entro Pasqua.

Ad oggi i collegamenti tra Marradi e Faenza e da pochi giorni, con la riapertura della strada, tra Marradi e Crespino Sul Lamone vengono effettuati con autobus.