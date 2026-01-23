Sabato 24 e domenica 25 gennaio Rete Ferroviaria Italiana eseguirà lavori di rinnovo dell’infrastruttura nella stazione di Firenze Santa Maria Novella.
L’intervento si aggiungerà alla sostituzione del cavalcaferrovia stradale “Ponte al Pino” a Firenze.
La presenza dei cantieri comporterà una rimodulazione dell’offerta del fine settimana che interesserà anche la linea Faentina (Firenze – Borgo S Lorenzo – Marradi – Faenza).
In particolare:
- i servizi sulla Marradi – Faenza saranno effettuati sabato con treno e domenica con bus
- una parte dei collegamenti Firenze SMN – Borgo S. Lorenzo sarà prolungata su Crespino del Lamone e viceversa
- tra Borgo S Lorenzo-Crespino-Marradi sono programmati servizi bus sia il sabato che la domenica.
I canali di acquisto delle imprese ferroviarie sono aggiornati.