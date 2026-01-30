A seguito delle richieste avanzate dal territorio e delle verifiche di fattibilità svolte con esito positivo da Regione Toscana, Trenitalia e RFI, è stato disposto il ripristino di due corse lungo la Faentina, un collegamento mediante autobus e un collegamento mediante treno.

Tra gli interventi confermati rientra il ripristino del bus delle ore 12.18 sulla tratta Faenza–Marradi. Il servizio, già attivato durante la settimana di riapertura della linea, è stato stabilmente inserito nella programmazione ed è visibile nei sistemi di vendita di Trenitalia a partire da domenica 25 gennaio 2026.

È stato inoltre ripristinato il treno regionale n. 94460 sulla tratta Faenza–Marradi–Borgo San Lorenzo, con partenza da Faenza alle ore 14.23, come previsto fino al 17 gennaio 2026. La scelta consente in particolare agli studenti dell’Istituto Alberghiero di Riolo Terme e dell’Istituto Agrario “Persolino” di raggiungere le stazioni di Faenza e Brisighella con autobus e proseguire il viaggio in treno. L’arrivo a Borgo San Lorenzo è previsto alle ore 15.58. Per esigenze di circolazione, viene conseguentemente modificato anche il treno regionale n. 94457 Firenze SMN–Faenza, che posticipa l’arrivo a Faenza alle ore 16.02. Le modifiche entreranno in vigore da lunedì 2 febbraio 2026 e saranno visibili nei sistemi di vendita di Trenitalia da domenica 1 febbraio 2026.

È stato infine confermato il ripristino delle fermate in tutte le stazioni per tutti i treni e i bus della linea Faentina, già effettuato nella settimana di riapertura e ora reso strutturale nella programmazione. Le fermate sono visibili nei sistemi di vendita Trenitalia da domenica 25 gennaio 2026. Per motivi legati alla traccia oraria, non è stato possibile ripristinare la fermata di Fognano per il treno n. 94450 Faenza 5.40 – Firenze SMN 8.11.