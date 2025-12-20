Riprenderà lunedì 19 gennaio, in anticipo sui tempi previsti, la circolazione dei treni tra Marradi e Crespino del Lamone. Sono infatti in corso di ultimazione le lavorazioni per il ripristino di tratti di sede ferroviaria, gallerie e impianti tecnologici.

Torna così percorribile in treno l’intera linea Faentina Firenze – Borgo S. Lorenzo – Marradi – Faenza, oggi però ancora minacciata dalle frane dell’alluvione, con le allerte meteo “rosse” che portano alla chiusura della tratta e all’utilizzo di navette sostitutive non sempre per il numero abituale di viaggiatori.

Ultimati gli ultimi lavori, sulla tratta saranno attivati alcuni rallentamenti. Sarà inoltre implementato anche tra Marradi e Crespino del Lamone il SANF (Sistema Allertamento Nazionale Frane), già attivo tra Marradi e Faenza e tra Borgo San Lorenzo e Crespino del Lamone.

La linea era stata interrotta lo scorso marzo a causa dei gravi danni provocati dal maltempo che aveva interessato l’area del Mugello. A settembre era stata riaperta la tratta Borgo S. Lorenzo – Crespino sul Lamone.

Sono stati circa 40 i tecnici impegnati in questi cantieri per i quali RFI ha investito oltre 4,5 milioni di euro.

La nuova riprogrammazione del servizio, che prevede tra Borgo S. Lorenzo-Marradi-Faenza degli allungamenti dei tempi di viaggio, dovuti ai lavori di ripristino della linea, sarà visibile sui sistemi di acquisto di Trenitalia nella prima metà di gennaio.

Dal 24 dicembre al 6 gennaio, nel periodo di chiusura delle attività scolastiche, il servizio tra Marradi e Faenza sarà effettuato con autobus che seguiranno la programmazione dell’allerta SANF. Gli orari degli autobus sono in corso di aggiornamento sui sistemi di acquisto di Trenitalia.