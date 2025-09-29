Ancora disservizi sulla linea ferroviaria Faentina Marradi-Faenza. Nella mattinata di lunedì 29 settembre, il treno delle 6.33, da Marradi per la Valle del Lamone, non è entrato in servizio. È stato sostituito con un autobus. Purtroppo solo uno, insufficiente per ospitare tutti i viaggiatori (studenti e lavoratori) di uno degli orari di punta della tratta. Così, arrivata a Fognano, la navetta aveva esaurito i posti a disposizione e i pendolari non sono riusciti a salire. Situazione analoga, più tardi a Brisighella. Così, complessivamente, una cinquantina di pendolari non ha potuto usufruire dei mezzi per recarsi a scuola o al lavoro in orario.

Purtroppo, dall’inizio dell’anno scolastico, la problematica si sta ripetendo molto frequentemente