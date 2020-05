L’ Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca ha valutato positivamente il progetto relativo ai due corsi di laurea della Facoltà di Chirurgia e Medicina a Ravenna e Forlì.

“Un definitivo via libera al corso di Laurea in Medicina e Chirurgia a Ravenna – commenta il sindaco Michele de Pascale – che attendevamo con grande fiducia e che già prima di questa emergenza sanitaria rappresentava un fatto storico per la città. Ora, con la Salute finalmente tornata al centro dell’attenzione di tutto il paese, questa valutazione positiva, frutto dell’impegno di tutta la nostra comunità e di un ingente finanziamento pubblico e privato, assume un rilievo ancora maggiore. Questa scelta porterà con sé un potenziamento strutturale di tutti i servizi sanitari di Ravenna e di tutta la Romagna, valorizzando gli attuali professionisti, attirando competenze e investimenti sia sugli ospedali che nella medicina del territorio”.