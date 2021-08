La Fabi (Federazione Autonoma Bancari Italiani) di Ravenna esprime un sincero ringraziamento a tutte le lavoratrici e i lavoratori del pronto soccorso dell’ospedale di Ravenna che in questi 18 mesi di Covid-19 non hanno mai fatto mancare la loro preziosa e indispensabile opera nei confronti dei pazienti, superando tutte le difficoltà. La struttura provinciale ravennate ha quindi disposto una donazione in denaro a favore della unità operativa complessa Pronto Soccorso dell’Ospedale di Ravenna quale tangibile ringraziamento.