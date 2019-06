La Polizia Locale di Ravenna, coadiuvata da Carabinieri e Polizia Stradale, è alla ricerca dell’auto pirata che nella serata di domenica ha urtato e fatto cadere da uno scooter un 52enne di Forlì, a Classe, per poi darsi alla fuga. L’incidente è avvenuto intorno alle 21. Il 52enne ha riportato diverse ferite e lesioni ed è stato ricoverato all’ospedale bizantino. L’uomo, in sella ad una Vespa, è stato urtato da un’auto che procedeva nella sua stessa direzione in fase di sorpasso. Dopo l’urto, l’automobilista è scappato senza prestare soccorsi sotto l’occhio di diversi testimoni che hanno assistito alla scena.