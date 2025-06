Un bravissimo Liam Lawson in Austria conquista 8 punti grazie al sesto posto al traguardo. Il neozelandese, nel weekend sul circuito di Spielberg, è tornato finalmente a mostrare quella caratura che l’aveva portato, dopo pochi gran premi, ad essere scelto dalla Red Bull per affiancare Max Verstappen.

Dopo l’ottima qualifica di sabato, sempre al 6 posto, il gran premio però è iniziato nel peggiore dei modi, a causa dell’incidente fra Andrea Antonelli e proprio Max Verstappen. Nello scontro che ha messo fuori gioco il giovane pilota italiano e il campione olandese, sono state coinvolte entrambe le Racing Bulls, che sono così sprofondate in fondo al gruppo. Per Lawson e Hadjar è iniziata così una lenta rincorsa che, nel corso della gara, durante la girandola dei pit stop per i cambi gomme, li ha anche portati nelle posizioni più prestigiose della classifica.

Alla bandiera a scacchi c’è comunque stata solo soddisfazione per Liam Lawson, che è riuscito a rimontare fino alla posizione di partenza. Praticamente stesso discorso per Hadjar, partito tredicesimo e arrivato dodicesimo. Purtroppo il franco-algerino ha avuto più difficoltà nel raggiungere le prestazioni del compagno di squadra.

Il campionato costruttori vede la Racing Bulls in sesta posizione a 36 punti. In quinta posizione la Williams, ferma a 55 punti, con entrambe le vetture ritirate in Austria. In settima la Haas, a 29 punti, precede Aston Martin (28) e Sauber (26).