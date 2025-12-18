L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto di riassetto e riqualificazione dell’area dell’ex stazione delle corriere in viale delle Ceramiche, un intervento finalizzato a migliorare la viabilità e l’accessibilità di una zona strategica a ridosso del centro cittadino.

Il progetto, dal valore complessivo di circa 200mila euro, prevede una completa sistemazione delle superfici oggi in parte asfaltate e in parte pavimentate in porfido. I lavori comprenderanno il rifacimento del manto stradale, la realizzazione della nuova segnaletica orizzontale e verticale, la sostituzione dei cordoli per l’abbattimento delle barriere architettoniche e il ripristino delle caditoie, così da garantire un corretto deflusso delle acque piovane. È inoltre prevista la riqualificazione della viabilità secondaria a servizio dell’area.

Al termine dell’intervento, programmato entro la primavera del 2026, la zona potrà contare su circa 60 posti auto complessivi. Il numero definitivo sarà definito in fase di progettazione esecutiva e comprenderà anche due stalli riservati alle persone con disabilità e uno dedicato alle operazioni di carico e scarico.

Il nuovo assetto dell’area rappresenta un passaggio propedeutico a una più ampia valorizzazione urbanistica, strettamente collegata al futuro trasferimento del distaccamento dei Vigili del Fuoco nella nuova sede di via Piero della Francesca. Una volta completato lo spostamento, previsto tra la primavera e l’estate del 2027, sarà possibile ricavare ulteriori spazi da destinare a parcheggio, aumentando in modo significativo la disponibilità di posti auto in una zona centrale della città.

L’intervento si inserisce nel più ampio programma comunale di miglioramento della viabilità e degli spazi pubblici, con l’obiettivo di rendere l’area più funzionale, sicura e accessibile per cittadini e utenti.