Nuovo episodio all’ex hotel Trieste di Ravenna. Dopo l’intervento effettuato a metà settimana dalla Polizia Locale, nella serata di oggi, durante un controllo, il proprietario dell’immobile ha notato una porta forzata e ha immediatamente richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

Sul posto sono giunti i Carabinieri con due pattuglie che hanno effettuato un sopralluogo all’interno della struttura. Al termine delle verifiche non è stata trovata alcuna persona all’interno dell’edificio.

L’area resta attenzionata dalle forze dell’ordine, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire le circostanze dell’effrazione e verificare eventuali intrusioni avvenute nelle ultime ore.