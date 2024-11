Ex Farmografica: sindacati sorpresi dalla decisione di Focaccia. Ma c’è fiducia nelle promesse del governo

Sindacati sorpresi dalla scelta del gruppo Focaccia di abbandonare il progetto di salvataggio dell’ex Farmografica di Cervia. Tuttavia c’è la fiducia che il Governo mantenga la promessa di voler chiudere positivamente la vertenza. Il piano per rendere operativa la nuova società Arti Grafiche Romagnole, con gli 87 lavoratori della Farmografica, richiederebbe un investimento da 21 milioni di euro: 16 per il ripristino delle linee produttive danneggiate dall’alluvione, 5,5 per la costruzione dei nuovi capannoni dell’azienda. Focaccia ha chiesto al governo un investimento a fondo perduto pari almeno al 50% dei costi. Per conto del governo, Invitalia ha proposto un prestito con un rientro in 5 anni. La proposta non è stata accettata da Focaccia, che, nel frattempo, aveva già assunto i dipendenti dell’ex Farmografica. Per i lavoratori al momento sono garantite le mensilità di ottobre e novembre.