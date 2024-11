Verificare, entro il prossimo 31 dicembre, un progetto industriale praticabile e ampio per proseguire l’attività e salvaguardare l’occupazione dell’ex Farmografica di Cervia (Ra), evitando atti unilaterali. Questo, riavviando il dialogo per un supporto di Invitalia al piano industriale, con la disponibilità del Mimit a fornire il sostegno necessario e quella confermata dalla Regione a mettere in campo tutti gli strumenti, normativi e amministrativi, utili per sostenere il nuovo investimento.

È questa la proposta avanzata oggi dalle Istituzioni, e condivisa dalle organizzazioni sindacali, a conclusione dell’incontro tecnico convocato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy per fare chiarezza dopo la lettera di rinuncia di Focaccia Group a proseguire l’attività della storica azienda cervese rilevata dalla società austriaca Mayer-Melnhof Packaging. Il 30 settembre scorso la procedura di passaggio di ramo aziendale e la costituzione della nuova società AGR Packaging Srl (Arti Grafiche Romagnole).

A rischio licenziamento un’ottantina di lavoratori assunti senza soluzione di continuità nel nuovo progetto imprenditoriale.

Per questo, al fine di riavviare un processo prospettico per salvaguardare il sito produttivo e l’occupazione, si è tenuto oggi l’incontro online con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, la Regione, il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, il Comune di Cervia, la Provincia di Ravenna, le organizzazioni sindacali, i rappresentanti dei lavoratori e i vertici di Focaccia Group.