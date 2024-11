Ex Farmografica. Il sindaco di Cervia: “La mancata ripartenza sarebbe una perdita troppo grande”

Una delle priorità di de Pascale neopresidente della Regione sarà la tenuta occupazionale. Sono diverse le vertenze legate all’occupazione scoppiate negli ultimi mesi in Emilia-Romagna, fra queste c’è il caso dell’ex Farmografica di Cervia, dove una soluzione sembrava essere stata trovata, poi, all’ultimo minuto, è saltato l’accordo fra il governo e il gruppo Focaccia che avrebbe dovuto far ripartire lo stabilimento con un’ottantina di lavoratori. Le istituzioni hanno chiesto alle parti di darsi ancora del tempo, fino al 31 dicembre, per studiare una soluzione, per non abbandonare il progetto di ripartenza. Indispensabile sarà il lavoro di mediazione della Regione, anche perché il livello di preoccupazione a Cervia è molto alto.