“Il gruppo consiliare La Pigna – Città, Forese, Lidi accoglie con soddisfazione l’intervento del Comune di Ravenna presso l’ex centro civico di via Cicognani 15.

Per mesi abbiamo denunciato pubblicamente e in Consiglio comunale lo stato fatiscente dell’immobile, segnalando in particolare la grave situazione delle cantine e dei locali sottoscala, invasi da acqua stagnante. Una condizione di degrado inaccettabile che metteva a rischio la salubrità dell’edificio e dell’area circostante.

Finalmente, e come già accaduto a marzo scorso per gli accessi impropri allo stabile, dopo le nostre pressioni, l’Amministrazione è stata costretta a intervenire provvedendo alla rimozione dell’acqua, con un beneficio diretto non solo per l’immobile ma anche per l’intero quartiere, che oggi può contare su un ambiente più salubre e sicuro.

Va però ricordato che la capogruppo Veronica Verlicchi, nell’esercizio del suo ruolo di controllo, è stata persino ingiustificatamente denunciata per essere entrata nello stabile a verificare le condizioni di degrado: un chiaro e maldestro tentativo di intimidire l’azione di vigilanza della Pigna, che invece ha portato a un risultato concreto per i cittadini.

Questo episodio conferma quanto sia preziosa e necessaria la nostra azione di opposizione: non ci limitiamo a segnalare i problemi, ma pretendiamo soluzioni reali e immediate a tutela della comunità.

Resta ora aperta la questione del futuro dell’ex centro civico, dopo la sua esclusione dal progetto di riqualificazione Sa Biagio Nord: esortiamo nuovamente il Sindaco e la Giunta affinché si definisca al più presto un progetto serio di recupero e valorizzazione, allo scopo di recuperare un bene pubblico non oggi in totale stato di abbandono.”

Lista civica La Pigna