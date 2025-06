Nel cuore dell’estate la Rocca di Riolo si anima con un calendario di eventi pensati per offrire un’esperienza unica tra cultura, gusto ed emozione. Visite guidate a lume di candela, degustazioni di vini del territorio e spettacoli di burattini accompagneranno i visitatori in un viaggio affascinante nel passato e nei piaceri del presente.

Tutti i lunedì di luglio alle ore 20 la Rocca di Riolo propone “Assaggi di Storia”: i visitatori potranno partecipare a una suggestiva visita guidata serale in compagnia di Caterina Sforza, alla scoperta dei misteri e delle leggende della Rocca. A conclusione del tour una degustazione di vini selezionati a cura del Torrino Wine Bar. Un percorso multisensoriale tra passato, presente e futuro per scoprire Riolo Terme e il suo simbolo più iconico come non l’avete mai visto, né assaporato prima.

Venerdì 4 luglio, alle ore 21, la Rocca di Riolo si trasformerà in un palcoscenico incantato per accogliere lo spettacolo di burattini a cura de Il Teatrino di Carta. Un’occasione speciale per immergersi nella magia del teatro, capace di affascinare bambini e adulti con storie senza tempo, personaggi vivaci e tanta fantasia.

Ogni giovedì di luglio, alle ore 21, la Rocca di Riolo propone “A lume di candela”, una visita guidata unica nel suo genere con protagonista Caterina Sforza. A guidare i visitatori tra le sale e i corridoi della fortezza sarà proprio la signora della Rocca, che, tra le fioche luci delle candele e atmosfere rinascimentali, racconterà dalla costruzione della prima torre fino alle ultime modifiche apportate dalla famiglia Riario Sforza.

A partire dal 5 luglio alle ore 17 e fino al 3 agosto all’interno della suggestiva torre dell’orologio, sarà visitabile “Mikrokosmos”, un’opera fotografica unica a cura di Andrea Benassi, antropologo, speleologo e fotografo naturalista. La mostra propone un affascinante viaggio visivo tra gli ecosistemi microbici che popolano le grotte della Vena del gesso, rivelando mondi invisibili e sorprendenti immortalati dalla fotografia.

I biglietti sono acquistabili su shop.atlantide.net nella sezione dedicata alla Rocca di Riolo: https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/rocca-di-riolo/

Per maggiori informazioni:

335 1209933 – 0546 77450

roccadiriolo@atlantide.net

www.amaparco.it/roccadiriolo