“Ringraziamo il ministro per la Protezione Civile, Nello Musumeci per avere ben compreso le difficoltà del territorio romagnolo colpito dal sisma del settembre 2023. Grazie al suo intervento oggi il Governo ha esteso gli effetti dello stato di emergenza anche alla frazione di Bocconi, nel comune di Portico e San Benedetto, oltre ad avere deliberato un nuovo, ulteriore stanziamento di circa 8milioni di euro dal fondo di Emergenza Nazionale della Protezione Civile, che si aggiungono ai 6 deliberati in precedenza. L’attenzione del Governo Meloni per le istanze del territorio emiliano romagnolo, così duramente colpito dalle calamità naturali nel 2023, è la migliore risposta a coloro che queste calamità le hanno usate e continuano a usarle per fare campagna elettorale.”