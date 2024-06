“Relazionare in merito alle criticità strutturali della pavimentazione di Piazza Ricci e per la composizione in resina e le cornici alla base degli alberi che potrebbero arrecare problemi ai portatori di handicap”.

E’ il quesito che Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia) rivolge alla giunta regionale con un atto ispettivo che tratta nuovamente della ristrutturazione della piazza del comune ravennate.

Nonostante il termine dei lavori, la capogruppo segnala svariate criticità e irregolarità strutturali riguardanti in particolare la pavimentazione della piazza e, in virtù dei vincoli legislativi attuali per cui “non si possono erogare finanziamenti pubblici per opere dove sussistono barriere architettoniche”, sollecita l’esecutivo regionale a compiere ulteriori controlli in merito ai criteri di finanziamento.

In aggiunta a ciò Marta Evangelisti sollecita anche specifici chiarimenti sull’eventuale rifiuto da parte della ditta appaltatrice a terminare i lavori per una cifra residua intorno a 15mila euro.”