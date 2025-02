La carenza di medici specializzati in medicina dello sport è al centro di un’iterrogazione presentata in Assemblea legislativa da Marta Evangelisti (FdI), che chiede alla Giunta regionale di aprire un tavolo di confronto con l’ordine dei Medici e le associazioni di categoria per affrontare il problema.

La consigliera, poi, ricorda come la certificazione medica per l’esercizio dell’attività sportiva agonistica sia obbligatoria e che il certificato medico agonistico “possa essere rilasciato unicamente dai medici specializzati in medicina dello sport che operano nei Servizi di medicina dello sport delle Aziende Usl, nei centri e ambulatori privati autorizzati o nei propri studi professionali e che la validità del certificato solitamente abbia periodicità annuale, salvo alcuni sport per i quali è biennale”.

Per questi motivi, Marta Evangelisti invita l’esecutivo regionale “ad attivarsi con le federazioni e le associazioni sportive, anche coinvolgendo i medici di medicina dello sport che esercitano in ambulatori privati, per ridurre i tempi d’attesa dell’emissione dei certificati per l’esercizio di attività sportiva agonistica”.