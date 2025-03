“Fino a ieri il presidente De Pascale parlava di delocalizzazioni solo in “casi molto puntuali”. Oggi, invece, allarga il discorso fino a coinvolgere le abitazioni a “rischio alluvione” nelle “zone collinari e all’interno delle golene”. Ma ha idea di quante case e quanti abitanti sarebbero coinvolti da una misura del genere? È consapevole della grossa preoccupazione che questa affermazione può suscitare tra i residenti? Chiediamo chiarezza sulle reali intenzioni della Regione e sulle previsioni legate a questa scelta.

A livello regionale esiste una stima di quante persone potrebbero essere costrette ad abbandonare le loro case? E se si ipotizzano indennizzi, di che cifre stiamo parlando? La Regione ha già fatto una valutazione concreta di questo impatto? Quali sono le previsioni sugli effetti sociali ed economici di una decisione simile?

Inoltre, De Pascale ieri affermava che per troppo tempo la Regione ha “dimenticato di fare una gestione ordinaria dei nostri territori”, salvo poi dichiarare che negli ultimi due anni sono stati ottenuti “ottimi progressi nella messa in sicurezza”. Se la Regione ha davvero fatto progressi, perché oggi si parla di un passo indietro così drastico, con la soluzione estrema della delocalizzazione?

Ogni volta che si solleva il tema parte la polemica: “Vogliono delocalizzare invece di mettere in sicurezza il territorio.” afferma il Presidente, ma allora, qual è la vera strategia della Regione? Si vuole davvero investire sulla sicurezza o si sta semplicemente scegliendo la via più semplice, spostando il problema anziché risolverlo? Peccato, però, che in questo caso “il problema”, siano le case dei residenti che abitano quei luoghi da sempre.

Vogliamo davvero ricorrere a una soluzione così impattante per le comunità locali senza un confronto serio con i territori? Il Presidente dovrebbe chiarire queste contraddizioni, questo per evitare di alimentare, anche solo potenzialmente, paure e incertezze tra i cittadini, già provati da questa situazione”.