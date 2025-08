Nelle scorse settimane, gli operatori del Commissariato di Lugo hanno tratto in arresto un uomo, colto nell’atto di rubare un compressore industriale da un autolavaggio.

L’arresto era stato poi stato convalidato i giorni successivi dall’Autorità Giudiziaria, che aveva disposto nei confronti dell’uomo la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con permanenza nell’abitazione indicata nelle ore notturne, unitamente all’obbligo di presentazione giornaliera agli uffici di Polizia.

L’uomo ha però violato per quattro volte, nei giorni successivi alla disposizione, le misure a cui era stato sottoposto. Anche in considerazione dei plurimi precedenti penali di cui il soggetto è gravato, nella giornata di ieri, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare della custodia carceraria con conseguente accompagnamento dell’uomo alla Casa Circondariale di Ravenna.