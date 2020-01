La Polizia di Stato ha arrestato il N.H.,56enne residente a Ravenna, per il reato di evasione.

Dal 2 settembre 2019 l’uomo beneficiava della detenzione domiciliare concessagli dal Magistrato di Sorveglianza di Bologna dovendo scontare una condanna, passata in giudicato, per il reato di furto aggravato.

Nonostante il beneficio concessogli, N.H. si era reso responsabile del reato di evasione sia ad ottobre che a novembre del 2019.

Ristretto nuovamente in regime di detenzione domiciliare presso la propria abitazione di Ravenna, N.H. fu arrestato, ancora una volta, per essere evaso la notte di Natale 2019.

Sottoposto alla misura pre-cautelare della detenzione domiciliare, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto, era evaso per l’ennesima volta anziché presentarsi in Tribunale, motivo per il quale è stato nuovamente arrestato.

Sulla base delle segnalazioni effettuate al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, sia dalla Polizia di Stato che dall’Arma dei Carabinieri che avevano proceduto ai ripetuti arresti, l’Ufficio di Sorveglianza di Bologna, nella giornata di ieri, ha emesso nei confronti di N.H. un provvedimento con il quale revoca i benefici a suo tempo concessi al condannato.

Ieri pomeriggio gli investigatori della Squadra Mobile della Questura hanno dato esecuzione al provvedimento restrittivo nei confronti di N.H. che già si trovava detenuto alla Casa Circondariale di Ravenna perché nuovamente arrestato dai Carabinieri il 7 gennaio scorso in seguito all’ennesima evasione.