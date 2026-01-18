Nella notte tra sabato e domenica 18 gennaio 2026, la Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato un cittadino italiano quarantenne, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Taranto, in quanto evaso dagli arresti domiciliari ai quali era sottoposto dopo essere stato trovato in possesso di un’arma con matricola abrasa.

L’operazione è scattata a seguito di una segnalazione pervenuta nella tarda serata di sabato 17 gennaio dalla Squadra Mobile di Taranto, che indicava la possibile presenza dell’uomo sul territorio comunale ravennate. La Squadra Mobile di Ravenna ha quindi immediatamente organizzato un servizio mirato alla sua individuazione e cattura.

Gli agenti hanno rintracciato il soggetto nel forese ravennate. Al momento del controllo, l’uomo, sprovvisto di documenti, ha fornito generalità appartenenti a un’altra persona. I successivi accertamenti fotografici e dattiloscopici hanno consentito di risalire alle sue reali generalità, confermando che si trattava del soggetto ricercato.

Nella circostanza, oltre all’esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare, l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per false attestazioni sull’identità personale. Il quarantenne risulta gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.