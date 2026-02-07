Nella nottata scorsa, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna hanno arrestato un 33enne per il reato di evasione.

Le pattuglie di Pronto Intervento della Sezione Radiomobile di Ravenna, impiegate nel controllo del territorio, sono intervenute nel centro città, a seguito di diverse segnalazioni riguardanti schiamazzi in strada causati da alcuni giovani. Durante il controllo delle zone segnalate, in particolare nei pressi di un bar, i militari hanno notato, seduto a uno dei tavoli, un uomo. Quest’ultimo, alla vista dell’auto di servizio, si è dato improvvisamente alla fuga.

Il soggetto, un cittadino italiano di nazionalità russa, già noto alle forze dell’ordine, poiché sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato prontamente riconosciuto e bloccato nelle vie adiacenti, grazie anche al supporto di un secondo equipaggio. L’uomo presentava un evidente stato di alterazione psicofisica dovuto all’abuso di alcol.

Condotto negli uffici del Comando provinciale e al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato ricondotto alla propria abitazione.

Al termine dell’udienza per direttissima e, dopo la convalida dell’arresto, il Giudice del Tribunale di Ravenna lo ha nuovamente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.