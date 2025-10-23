Notte movimentata a Ravenna, dove i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia hanno denunciato un 27enne di origini straniere ritenuto responsabile dei reati di evasione e furto aggravato.

Tutto è iniziato intorno alle 2 di notte, quando alla centrale operativa dell’Arma è arrivata la segnalazione di un allarme antintrusione proveniente da un bar della prima periferia cittadina.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie impegnate nei servizi di controllo del territorio.

Dalla visione delle immagini di videosorveglianza del locale, i militari hanno notato un individuo con il volto coperto che, dopo aver forzato una finestra, si era introdotto nel bar per rubare un monopattino.

L’analisi dei filmati, unita alla conoscenza del territorio e dei soggetti già noti alle forze dell’ordine, ha portato i Carabinieri a sospettare di un giovane già sottoposto agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio.

Raggiunta la sua abitazione, dove poche ore prima non era stato trovato, i militari hanno eseguito una perquisizione rinvenendo il monopattino rubato, gli attrezzi utilizzati per l’effrazione e i vestiti indossati durante il furto.

Raccolti gli elementi di prova, il 27enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna per evasione e furto aggravato.

Il monopattino è stato restituito alla legittima proprietaria la mattina successiva.