I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno arrestato un 37

enne straniero, noto agli operanti per i suoi trascorsi giudiziari, sottoposto agli arresti

domiciliari presso la propria abitazione per altri reati commessi.

L’uomo, nella mattinata di ieri, sarebbe evaso dal domicilio e, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, e avrebbe aggredito un passante. Dopo averlo spintonato, si sarebbe impossessato del suo marsupio con documenti e denaro.

Per non essere individuato si sarebbe dato a precipitosa fuga ma la scena sarebbe stata

notata da alcune persone presenti che hanno allertato tempestivamente i Carabinieri. I

militari si sono messi subito alla ricerca del responsabile, rintracciandolo e fermandolo

poco dopo, mentre tentava di far perdere le sue tracce. Subito perquisito, è stato trovato in

possesso del marsupio, poi restituito alla vittima, nonché di alcuni monili in oro e due

telefoni cellulari, per i quali non è stato in grado di fornire alcuna valida motivazione sulla

provenienza e pertanto sono stati sequestrati e custoditi dagli operanti in attesa di

individuarne i legittimi proprietari.

Il presunto autore del reato, portato in Caserma, è stato

quindi arrestato per rapina ed evasione, nonché denunciato per detenzione di oggetti di

dubbia provenienza e poi associato alla casa circondariale di Ravenna.