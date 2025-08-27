I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Faenza hanno arrestato un 37
enne straniero, noto agli operanti per i suoi trascorsi giudiziari, sottoposto agli arresti
domiciliari presso la propria abitazione per altri reati commessi.
L’uomo, nella mattinata di ieri, sarebbe evaso dal domicilio e, sotto l’effetto di sostanze alcoliche, e avrebbe aggredito un passante. Dopo averlo spintonato, si sarebbe impossessato del suo marsupio con documenti e denaro.
Per non essere individuato si sarebbe dato a precipitosa fuga ma la scena sarebbe stata
notata da alcune persone presenti che hanno allertato tempestivamente i Carabinieri. I
militari si sono messi subito alla ricerca del responsabile, rintracciandolo e fermandolo
poco dopo, mentre tentava di far perdere le sue tracce. Subito perquisito, è stato trovato in
possesso del marsupio, poi restituito alla vittima, nonché di alcuni monili in oro e due
telefoni cellulari, per i quali non è stato in grado di fornire alcuna valida motivazione sulla
provenienza e pertanto sono stati sequestrati e custoditi dagli operanti in attesa di
individuarne i legittimi proprietari.
Il presunto autore del reato, portato in Caserma, è stato
quindi arrestato per rapina ed evasione, nonché denunciato per detenzione di oggetti di
dubbia provenienza e poi associato alla casa circondariale di Ravenna.