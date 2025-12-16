Nel corso della serata di ieri, operatori dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Ravenna hanno tratto in arresto un soggetto resosi responsabile del reato di evasione.

L’intervento è avvenuto nell’ambito di un ordinario servizio di controllo del territorio. Il personale operante ha individuato l’uomo all’esterno della propria abitazione, accertando come l’uomo fosse sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Gli accertamenti svolti sul posto hanno permesso di verificare la violazione della misura in atto, circostanza che ha determinato l’arresto del soggetto e il suo accompagnamento presso gli uffici di polizia per gli ulteriori adempimenti di competenza.

L’attività svolta si inserisce nel più ampio quadro dei servizi di controllo del territorio predisposti dalla Polizia di Stato, volti a garantire il rispetto delle disposizioni dell’Autorità Giudiziaria e a tutelare la sicurezza della collettività.