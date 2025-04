La Polizia di Stato ha arrestato, nel primo pomeriggio di ieri, un cittadino di 32 anni, resosi responsabile del reato di evasione.

L’uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, disposta nell’ambito di un procedimento penale che lo vede indagato per il reato di violenza sessuale.

L’intervento è stato eseguito dalle Volanti in servizio di controllo del territorio, che hanno sorpreso il giovane fuori dall’abitazione in violazione alle prescrizioni imposte dall’Autorità Giudiziaria.

Considerata la pericolosità sociale dell’uomo, in ragione delle pendenze giudiziarie a suo carico, in particolare per reati contro la persona, nonché la constatata inosservanza al provvedimento impostogli, il 32enne è stato arrestato.

Nella mattinata odierna, l’arresto è stato convalidato nell’ambito della relativa udienza celebratasi nella forma del rito direttissimo.