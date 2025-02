Agenti della Polizia Locale di Ravenna durante il controllo del territorio nei pressi della locale Stazione Ferroviaria, verso le 20,25, dello scorso martedì intercettavano un uomo, originario del Gambia, di 27 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’assunzione di alcool (andatura incerta, alito vinoso, stato di agitazione).

L’uomo alla vista della pattuglia tentava la fuga gettando a terra una bottiglia di vetro di birra, causandone la rottura. Dai controlli esperiti risultava gravato dalla misura degli arresti domiciliari e da precedenti di polizia. La pattuglia operante riconosceva l’uomo in quanto tratto in arresto pochi giorni prima (10 febbraio 2025) sempre per evasione.

Nel primo pomeriggio di lunedì il Giudice, oltre a convalidare l’arresto, disponeva la misura cautelare della custodia in carcere dell’uomo.