Criticità a Riolo Terme dove è tornata ad allagarsi l’area attorno ai laghi azzurri, già sommersa dall’acqua a maggio e a novembre 2023. L’amministrazione riolese ha disposto l’allontanamento delle famiglie dalle case vicine al Senio nel territorio riolese, compresa la frazione di Isola. Attivato il centro operativo comunale di via Aldo Moro. Al parco Pertini lo stand della Pro Loco rimarrà aperto per chi avrà bisogno di un pasto o di una bevanda calda. Allestito anche il centro di accoglienza di via Verdi, alla sala Sante Ghinassi.