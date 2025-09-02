La ravennate Sara Strocchi si è laureata Campionessa Europea di Arrampicata Speed per l’Under 19 a Zilina (Slovacchia) lo scorso fine settimana, con una gara senza errori gestita fin dall’inizio nel pieno controllo delle avversarie. Una prestazione da sottolineare, in quanto l’atleta della Istrice è costretta a continue trasferte per allenarsi in altre palestre, nonostante da anni sia stata promessa dall’amministrazione comunale una struttura idonea nel Centro Sportivo di Marina di Ravenna.

Argento nell’Under 21 per Marco Rontini, faentino del Centro Sportivo Esercito, tradito da una scivolata contro il Francese Jerome Morel in finale e decimo posto per il giovanissimo Ludovico Ravaglia, Under 17 della Istrice Ravenna, che in qualifica si era messo in mostra col quinto miglior tempo.

Nella specialità Lead categoria Under 21, va segnalato il quinto posto di Ernesto Placci, della Carchidio Strocchi Faenza.

Nel complesso un’ottima prestazione di tutta la Nazionale Italiana che in totale ha collezionato due ori, quattro argenti e un bronzo.