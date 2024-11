Proseguono le attività di Europe Game, il progetto del Centro Europe Direct della Romagna per scoprire l’Unione Europea, i diritti fondamentali garantiti dall’UE e il Green Deal europeo.

Il prossimo appuntamento è con Bricks4rights: laboratori destinati ad adolescenti e adulti, ideati e realizzati con metodologia LEGO® SERIOUS PLAY® sul tema dei valori europei e dei diritti fondamentali e si svolgerà mercoledì 20 novembre, dalle 14.30 alle 16.30 e dalle 16.30 alle 18.30, nella Biblioteca comunale di Russi, in via Godo Vecchia, 10 (per informazioni e iscrizioni: area cultura turismo e sport 0544.587642).

Seguirà quello di martedì 26 novembre, dalle 10 alle 12, nella sede di ENGIM Emilia-Romagna, a Ravenna, in via Punta Stilo, 59 (riservato ad un gruppo di studenti già selezionati), e poi dalle 15 alle 17 nella sala Giardino di palazzo Rasponi dalle Teste, in via Luca Longhi, 9 (per informazioni e iscrizioni europedirectromagna@comune.ra.it – 0544.482855 – 485040).

I laboratori saranno impostati attraverso un percorso di domande rispetto ai valori dell’Unione europea; i partecipanti forniranno le risposte attraverso la composizione di modelli Lego da loro stessi creati; saranno realizzate interviste e riprese così da restituire l’esperienza realizzata.

Il secondo appuntamento è con Biblioteca Umana, Prendi “in prestito” un libro vivente: un’occasione inedita di incontro e confronto, che si ispira al modello della “Human Library”, nata in Danimarca all’inizio degli anni 2000, con l’obiettivo di smontare il pregiudizio, incoraggiare l’inclusione, valorizzare la diversità.

Sono una decina i “libri viventi” che si racconteranno durante gli eventi in programma: il primo è quello di venerdì 29 novembre, dalle 17 alle 19, nella sala di palazzo Rasponi dalle Teste, in piazza Kennedy 12 (per informazioni: Villaggio Globale 342.9080614 e Centro Europe Direct della Romagna 0544.482855 – 485040); il secondo avrà luogo sabato 7 dicembre, dalle 16 alle 18, nella Biblioteca Comunale di Russi, in via Godo Vecchia, 10 (per informazioni: Villaggio Globale tel. 342.9080614 e Area cultura turismo e sport tel. 0544.587642).

I lettori avranno a disposizione un catalogo di libri viventi da cui poter scegliere e prendere in prestito un libro alla volta; il prestito dura circa 20 minuti, durante i quali il lettore può fare domande, confrontarsi, riflettere; si possono richiedere vari prestiti nella stessa giornata per “sfogliare” racconti ed esperienze di vita stra-ordinarie direttamente da chi le ha vissute o vive ogni giorno, per uscire da stereotipi e luoghi comuni.

Gli appuntamenti sono gratuiti e rivolti di volta in volta a bambini, giovani, famiglie e adulti che, attraverso modalità ludiche, innovative e inclusive avvicineranno i partecipanti ai temi fondanti delle politiche europee.

Per informazioni su tutte le attività contattare il Centro Europe Direct della Romagna (europedirectromagna@comune.ra.it 0544.482656)