“Nel mese di luglio siamo stati contattati da una nota e serissima apicoltrice ravennate, Barbara Mambelli, la quale ci ha segnalato la possibilità di aderire al progetto “LIFE COME pollinators” candidando la nostra città.

Il progetto vuole affrontare in modo pratico il problema della scomparsa degli insetti impollinatori attraverso la creazione di ambienti più sani e ricchi di biodiversità nelle nostre città. La proposta è guidata da partner di primissimo piano come ISPRA (che è il capofila), CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura) e diverse Università (Roma 1, Firenze), AUSL di Latina, Comune di Ferrara, Comune di Civitavecchia, Cooperativa GEI il che garantisce massima serietà e competenza scientifica.

Tra l’altro il progetto prevede la creazione delle “Isole per Impollinatori”, la piantumazione di essenze specifiche e la gestione mirata della manutenzione del verde; come Europa Verde Ravenna abbiamo ritenuto di attivarci subito, tramite l’assessora Hiba Alif e il co-portavoce Antonio Lazzari, per avviare un tavolo tecnico.

Il progetto, qualora finanziato, prevede la creazione di “Isole per impollinatori” in parchi, giardini di scuole, aiuole strategiche.

I tecnici comunali hanno valutato di grande interesse il progetto e sottometteranno la candidatura della nostra città. Se il progetto sarà finanziato, i lavori e i monitoraggi inizieranno il prossimo anno. Per il comune si potrà avere una importante copertura delle spese fino a 500.000€. Ma i vantaggi non solo solo economici. Il comune potrà ottenere anche:

Supporto scientifico di altissimo livello

Essere un Comune pioniere in Italia per la gestione sostenibile del territorio partecipando anche alla definizione di linee guida nazionali per i CAM.

Attivare un sistema di monitoraggio del e dei pesticidi con l’ottenimento di dati oggettivi per informare meglio i cittadini

Elemento caratterizzante del progetto è che la tutela degli impollinatori che viene perseguita principalmente attraverso la riduzione dell’uso indiscriminato di pesticidi; il tutto avviene mettendo a disposizione delle città un sistema innovativo per il monitoraggio scientifico delle zanzare. In questo modo si potrà passare da un approccio delle disinfestazioni a calendario, costoso e ad alto impatto, a un sistema basato su dati reali che, mantenendo l’efficacia nella lotta alle zanzare, permette una drastica riduzione dei trattamenti adulticidi con un minor impatto sulla salute pubblica.

Questo progetto, infatti, è l’evoluzione di un precedente progetto LIFE CONOPS, conclusosi positivamente lo scorso anno con il quale si è sperimentato con successo un sistema di lotta alle zanzare molto efficace pur riducendo drasticamente l’uso di pesticidi con una maggiore salvaguarda gli impollinatori.

Questo è l’approccio che Europa Verde Ravenna vuole tenere: pragmatismo, percorsi di innovazione, approccio scientifico.

Meno social, più risultati concreti per la nostra città.”