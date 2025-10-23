Venerdì 24 ottobre alle 17, alla sala Muratori della Biblioteca Classense, si svolgerà la tavola rotonda “Europa e intelligenza artificiale – comprendere l’Ia per un futuro umano”. L’evento è promosso dal Centro Europe direct della Romagna.

L’intelligenza artificiale rappresenta oggi una delle sfide più significative per l’Unione europea, che con l’AI Act e l’AI Pact ha avviato un percorso regolatorio unico al mondo, volto a coniugare innovazione, sicurezza e diritti fondamentali.

La tavola rotonda sarà un’occasione di approfondimento, aperta al pubblico, per comprendere come l’IA stia trasformando la società, l’economia e la cultura, e quale sia il ruolo dell’Europa nel garantire un futuro digitale centrato sull’essere umano.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessora alle Politiche europee Barbara Monti, interverranno: Marco Carone, avvocato esperto di diritto d’autore e membro del gruppo di lavoro “Transparency and Copyright” della Commissione europea, con un focus sul nuovo quadro normativo dell’AI Act e sugli aspetti etici e giuridici; Tommaso Nuti, consulente aziendale e innovation manager, che affronterà l’impatto dell’IA sul mondo delle imprese e sulle competenze del futuro; Lidia Marongiu, ceo di Happy Minds, con un intervento su comunicazione, marketing e responsabilità etica nell’uso dell’IA; Dusciana Bravura, artista e mosaicista che unisce tradizione e innovazione esplorando le potenzialità dell’intelligenza artificiale nel mosaico contemporaneo. La discussione sarà moderata da Janet Ngadiuba e Andrea Zuppicich e includerà un momento di dialogo con il pubblico.