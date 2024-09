“Con molta tristezza ho appreso della scomparsa di Domenico Berardi. storica figura della cultura locale, Domenico è stato per tanti anni direttore de La Voce, Voce di Romagna e il suo impegno intellettuale al servizio dell’ideale mazziniano repubblicano non è mai venuto meno neanche in questi ultimi anni che lo vedevano lontano dei riflettori. Credo di interpretare il sentimento di tutti i repubblicani nell’affermare che con Berardi non scompare solo un intellettuale di profonde e finissime visioni ma scompare anche un pezzo di una storia di valori che ha segnato in maniera indelebile tante generazioni di giovani intellettuali e di tanti repubblicani. Alla famiglia i sensi del mio più profondo cordoglio e di quello di tutti i repubblicani emiliano-romagnoli.”