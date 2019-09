Nuove scritte contro il gerarca fascista Ettore Muti comparse in città a Ravenna. La scritta “Ettore Muti fascista assassino” (in realtà è stato scritto “assasino”) è apparsa stamane sul muro che recinta la proprietà della pizzeria Il Portico, lungo via Faentina, alle porte della città.

La scritta si inserisce all’interno del clima difficile che ogni anno si instaura a Ravenna attorno alla commemorazione di Ettore Muti. Da anni i movimenti di sinistra e alcuni dei maggiori esponenti dei partiti chiedono che la celebrazione non venga autorizzata. Tuttavia, ogni anno, il permesso alla manifestazione viene rilasciato e puntualmente da sinistra scoppiano le polemiche. Solo sabato scorso, la Rete Antifascista era in piazza Zaccagnini a chiedere le dimissioni del prefetto.