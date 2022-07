Estate Insieme 2022, la rassegna di appuntamenti nella frazione faentina di Granarolo Faentino, organizzata dall’associazione ‘StarInsieme’, dopo le due date di giugno, continua a luglio mercoledì 6 e venerdì 8 luglio. Mercoledì 6, la sera in piazza Manfredi, la ‘Cumpagneia de bonumor’ proporrà la commedia dialettale ‘ La rufianeda’. Venerdì 8 invece, sempre in piazza Manfredi, alle 21, il concerto della Scuola di musica Sarti di Faenza. In occasione degli appuntamenti sono state decise alcune modifiche alla viabilità per il montaggio e lo smontaggio del palco che verrà allestito in piazza Manfredi; oggi lunedì 4, dalle 12 alle 24 e sabato 9 luglio, dalle 7 alle 14, divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli nella parte di piazza compresa tra il civico 2 e l’intersezione con via Risorgimento; i giorni 6 e 8 luglio, dalle 14 alle 24, in tutta la piazza divieto di sosta con rimozione forzata e divieto di transito per tutti i veicoli.

Ultimo appuntamento della rassegna, giovedì 21 e venerdì 22 luglio, all’ex macello, ‘Porcambula: ‘vino, cibo e non solo’.