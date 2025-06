La Banda Musicale Cittadina di Ravenna è pronta a dare il via al suo tour estivo con una serie di appuntamenti che uniscono tradizione e innovazione musicale. Diretta dal Maestro Mauro Vergimigli, con la collaborazione del Vice Maestro Yuri Spadaro, la Banda propone un programma ricco e sorprendente, che affianca ai classici della tradizione bandistica un repertorio dal sapore jazz e blues, tipico delle big band.

Le prossime date:

• 21 giugno – Punta Marina Terme, ore 21.00

Concerto presso la Pineta, adiacente alla rotonda centrale e a pochi passi dal lungomare. Il programma prevede una selezione di brani classici per banda e un’esplorazione musicale in chiave più moderna, tra atmosfere swing, blues e jazz.

• 22 giugno – Piangipane di Ravenna, ore 21.00

Replica del programma con il medesimo spirito e repertorio, per coinvolgere un nuovo pubblico nella suggestiva cornice di Piangipane.

• 29 giugno – Montiano (FC), ore 21.00

Partecipazione a una rassegna di bande musicali. L’evento vedrà la presenza di numerosi ensemble e musicisti provenienti da diverse città. La Banda Cittadina di Ravenna si presenterà con un repertorio jazz e blues, che evidenzia la direzione artistica intrapresa da inizio 2025: una proposta musicale originale, raffinata e coinvolgente.

• 4 luglio – Comacchio, ore 21.00

Concerto presso il suggestivo scenario dei Tre Ponti, nell’ambito di una rassegna dedicata alle bande. La Banda di Ravenna ha scelto di caratterizzarsi con un repertorio jazz e blues, rendendo omaggio alla tradizione delle big band americane, in una cornice storica di grande fascino.

Sotto la guida del giovane Presidente Amedeo Zacchi, la Banda Cittadina sta attraversando un percorso di rinnovamento, volto a esplorare nuove opportunità nel territorio e oltre i confini ravennati, aprendo così nuove prospettive artistiche e culturali.

Tutti i concerti sono gratuiti e rivolti a un pubblico di ogni età.

La cittadinanza è calorosamente invitata a partecipare e a lasciarsi trasportare dalle sonorità coinvolgenti della Banda Musicale Cittadina di Ravenna.

Per chi volesse iniziare un percorso musicale, c’è la possibilità di iscriversi alla Scuola della Banda, sono presenti insegnanti qualificati e diplomati per qualsiasi strumento relativo all’ambiente bandistico. È possibile approcciarsi sia come musicista esperto, principiante o semplicemente curioso di provare uno strumento – è possibile contattare il Direttivo attraverso i canali social ufficiali:

Instagram: @banda_ravenna

Facebook: Banda Musicale Cittadina di Ravenna