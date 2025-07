L’estate si accende di gusto al ristorante Heart Bistrot di Ravenna (in via Rocca Brancaleone 42), con il secondo e ultimo appuntamento culinario dedicato ai sapori internazionali.

Dopo la serata dedicata alla paella, l’evento in programma venerdì 25 luglio alle ore 20:00 avrà per protagonista la cucina marocchina con il seguente menu: sigari marocchini, cous cous tradizionale, tajine di manzo e prugne, torta di mandorle con tè alla menta. Il costo della cena è di 35 euro a persona (acqua e coperto inclusi).

Vi aspettiamo per vivere un’esperienza gastronomica autentica in un’atmosfera rilassata e accogliente, perfetta per celebrare l’estate con gusto.

I posti sono limitati ed è richiesta la prenotazione al numero 347 234 6492.