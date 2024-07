Al via al Museo Nazionale di Ravenna un’estate ricca di eventi, grazie anche alla collaborazione con l’Associazione Angelo Mariani di Ravenna. Eventi che abbinano la straordinaria qualità artistica dei musicisti alla suggestione speciale dei luoghi e della loro incredibile storia. Dalle visite guidate ai concerti di musica classica, per rendere l’estate ravennate ancora più ricca sia per i nostri cittadini, che per i tanti turisti che scelgono ravenna per le loro vacanze.