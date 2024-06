Domani, venerdì 28 giugno, a palazzo Grossi a Castiglione, entra nel vivo la rassegna E…state a Palazzo Grossi, con la musica live in primo piano. La serata Castelrock, giunta alla 9^ edizione, apre alle 18.30 con i concerti dei gruppi giovanili della scuola di musica Mama’s: Miniskin, Qds No Really What e Smarties. Dalle ore 21,30 inizierà il concerto dei Fireball, Tribute band dei Deep Purple.

I Fireball sono una band storica della scena rock romagnola, fondata nel 1998 da Claudio Russo, chitarrista/cantante e dal figlio Fabio Russo, tastierista/cantante. La formazione vede Luca Nobile alla batteria e Francesco Cardelli al basso. La band dal 2015 collabora anche col batterista fondatore dei Deep Purple, Ian Paice, unico elemento sempre presente con loro dal 1968 ad oggi, esibendosi in festival e piazze in Italiane. Da questa collaborazione live il tastierista Fabio Russo, che già in passato aveva collaborato con artisti come Rudy Rotta e Darryl Jones (bassista dei Rolling Stones), nel 2021 viene poi ingaggiato dallo stesso Ian Paice per la registrazione in studio delle parti di organo Hammond in un suo progetto personale. Nello stesso periodo nasce la collaborazione tra i Fireball e Ricky Portera, uno dei più grandi chitarristi italiani, fondatore degli Stadio e poi per 30 anni chitarrista di Lucio Dalla, il quale li chiamerà a suonare con lui in vari festival rock italiani. Il gruppo, oltre che per le esecuzioni fedeli dei brani del quintetto inglese, si distingue dagli altri tributi per la ricerca sulla strumentazione usata dagli originali, rigorosamente vintage, fedelmente riproposta dal vivo, cosa fondamentale per ricreare quel sound unico. Sul palco spiccano infatti il mitico organo Hammond C3 di Fabio Russo, Fender Stratocaster e Vox AC-30, batteria Ludwig, basso Rickenbacker e amplificatori Marshall. Il repertorio dei Fireball copre il periodo storico più importante del quartetto porpora ovvero quello che va dal 1968 al 1985 da Hush a Perfect Strangers, passando per classici del rock come Black Night, Highway Star, Child In Time, Lazy, Smoke On The Water, Space Truckin, Burn, Mistreated.

A partire dalle 18 funzionerà un piccolo stand gastronomico a base di piadina romagnola.

La serata Castelrock è organizzata dall’assessorato al Decentramento del Comune in collaborazione con l’associazione culturale Solaris.

L’ingresso è a offerta libera.