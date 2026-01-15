Estate 2025. Multe per oltre 2.3 milioni di euro nei lidi ravennati: chiesto un confronto

2 milioni 381 mila euro incassati dalle multe nei lidi ravennati nei mesi di giugno, luglio e agosto. Il dato è stato illustrato da Lista per Ravenna. Prima, nella poco felice classifica, è Marina di Ravenna, con quasi 1 milione e 273 mila euro in sanzioni, la maggior parte derivanti dalla corsia preferenziale voluta per gli autobus, lungo la quale sono state elevate multe per 740 mila euro. Al secondo posto Punta Marina, al terzo Marina Romea, prima però, con oltre 134 mila euro, nelle multe per sosta vietata nelle aree e negli stradelli prossimi alla spiaggia, somma che non entra a far parte del bilancio comunale, poiché sotto giurisdizione del Codice della Navigazione. Seguono poi Lido di Classe, Lido di Dante, Porto Corsini e infine Lido Adriano, il lido ravennate più esteso (Casal Borsetti fa registrare multe unicamente per infrazioni al codice della strada). Di fronte quindi a quello che viene giudicato come un fattore utilizzato dai turisti per scegliere una località balneare, Lista per Ravenna chiede un confronto con l’amministrazione comunale per impostare la nuova stagione turistica e per utilizzare questi proventi a favore dei lidi.

Negativa nel proprio bilancio dell’ultima estate è la Pro Loco di Marina di Ravenna, che considera sproporzionato il numero di sanzioni elevate nella località nei confronti con gli altri lidi. Un elemento, insieme al numero esiguo di parcheggi, che può portare i turisti a preferire altre località, e sul quale quindi Pro Loco ed imprese balneari chiedono una riflessione per il futuro.

Le sanzioni per lido:

Il numero di stalli (a pagamento) nei lidi: