Nella serata di ieri, durante un’attività di controllo ad alto impatto sul territorio, la Polizia di Stato di Ravenna ha rintracciato un cittadino albanese risultato irregolare sul territorio nazionale.

L’uomo, privo di documenti validi, è stato sottoposto a verifiche più approfondite da cui è emerso che era già stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale in Italia, in violazione dell’articolo 10-bis del Testo Unico sull’Immigrazione.

A seguito delle procedure di identificazione, le autorità hanno disposto l’immediata esecuzione dell’ordine di espulsione. Nella mattinata odierna il soggetto è stato accompagnato all’aeroporto di Bologna, da dove è stato rimpatriato con un volo diretto in Albania.