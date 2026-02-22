Un esposto formale al Prefetto per segnalare una presunta violazione di legge sul Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) del Comune di Ravenna. A presentarlo, tramite posta certificata giovedì 19 febbraio, è stato Alvaro Ancisi, che contesta il mancato aggiornamento biennale previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 285 del 1992.

Secondo Ancisi, il PGTU attualmente vigente risale al 7 aprile 2016, quando fu approvato dal Consiglio comunale. L’aggiornamento adottato dalla Giunta nel dicembre 2023 non sarebbe valido, in quanto – sostiene – le osservazioni presentate dai cittadini non sarebbero mai state sottoposte al Consiglio per la valutazione e l’approvazione definitiva, passaggio ritenuto necessario dalla normativa.

Nel testo dell’esposto viene richiamato anche l’articolo 10 dello stesso decreto legislativo, che prevede l’intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, su segnalazione del Prefetto, nei confronti dei Comuni inadempienti. Ancisi chiede dunque l’attivazione della procedura prevista dalla legge.

L’esponente di Lista per Ravenna collega inoltre la questione al recente provvedimento sulla disciplina della circolazione e della sosta nelle zone a traffico limitato del centro urbano, deliberato dalla Giunta il 30 dicembre 2025, ritenendo che anche in questo caso siano stati sottratti al Consiglio comunale ambiti di competenza.

Per affrontare la vicenda sul piano politico, Lista per Ravenna ha depositato una mozione da discutere in Consiglio comunale, mentre l’esposto al Prefetto rappresenta l’azione avviata sul piano amministrativo.