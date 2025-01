“Da più parti mi giungono segnalazioni circa l’insufficiente tempo di attraversamento per i pedoni ai vari semafori cittadini.

Eppure di tale problema avevo già interessato l’amministrazione in data 8 gennaio 2024, esattamente un anno fa, ma evidentemente senza alcun risultato.

Quando scatta il verde per i pedoni bisognerebbe essere dei centometristi per raggiungere il lato opposto della strada prima che ritorni il rosso per loro, e questo vale non solo per anziani e persone con difficoltà motorie ma anche per i normodotati. Insomma o attraversi di corsa o rischi di rimanere in mezzo alla strada con i veicoli che ti passano accanto senza alcun riguardo.

Eppure un simile provvedimento di buonsenso, quello di lasciare più tempo ai pedoni per l’attraversamento ai semafori, non è DIFFICILE da capire, non è difficile immaginare che anziani, persone in difficoltà ed anche giovani possano provare molto disagio nell’attraversare quasi “di corsa” visto che il tempo a loro riservato è del tutto INSUFFICIENTE.

Tutto ciò premesso si chiede al Sindaco facente funzione ed all’Assessore competente di:

1. Far controllare tutti i tempi di attraversamento ai semafori rendendoli compatibili con il “passo” di anziani, disabili, e normodotati e con chiunque voglia attraversare in TOTALE sicurezza;

2. Chiedere alla ditta che fa manutenzione di osservare SCRUPOLOSAMENTE IL RISPETTO di tempi congrui onde evitare rischi per la sicurezza dei Cittadini.

3. Raddoppiare i tempi ad oggi previsti per l’attraversamento dei pedoni. La vita e la sicurezza dei Cittadini vale molto di più della “impaziente attesa” di qualche focoso automobilista.”