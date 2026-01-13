“Il tema della sicurezza stradale, in particolare per pedoni e ciclisti, è stato oggetto di un question time presentato in Consiglio comunale dal consigliere del Partito Democratico Domenico Antonio Esposito, a seguito delle segnalazioni avanzate da diversi cittadini in merito alle criticità presenti in viale Saragat.

Nel question time viene richiamato come la sicurezza stradale rappresenti per l’amministrazione comunale un obiettivo prioritario, sottolineando come l’innovazione sul piano tecnico e metodologico richieda un impegno costante in termini di risorse ed energie.

In particolare, i cittadini avevano evidenziato la pericolosità dell’attraversamento in viale Saragat all’altezza del negozio “Comet”, segnalando la mancanza di un attraversamento dell’area verde antistante e le conseguenti difficoltà nel raggiungere il plesso commerciale, con pedoni e ciclisti spesso costretti a occupare temporaneamente tratti di carreggiata o a scegliere attraversamenti più distanti.

Nel documento si evidenzia inoltre come la velocità dei veicoli su quel tratto sia spesso elevata e come le caratteristiche morfologiche della strada rendano insufficiente il livello di sicurezza per l’utenza debole, una criticità già segnalata in passato anche dall’ex Circoscrizione Prima.

Rispondendo al question time, l’assessore Massimo Cameliani ha illustrato gli interventi già programmati dall’amministrazione. Con una deliberazione di giunta del 23 dicembre scorso, è stato infatti approvato il progetto che prevede, tra le varie opere, la realizzazione di un collegamento pedonale fra via Bozzi e il percorso ciclopedonale di viale Saragat. L’intervento rientrava tra le priorità indicate dall’area territoriale Centro Urbano.

Nel dettaglio, il progetto prevede la realizzazione di un percorso pedonale all’interno della zona verde e di due attraversamenti pedonali, collocati rispettivamente in via Bozzi e in viale Saragat. In quest’ultimo punto è prevista anche la realizzazione di un’isola mediana, con l’obiettivo di garantire un adeguato livello di sicurezza per i pedoni durante la fase di attraversamento. Si prevede di avviare l’intervento entro l’estate 2026.

Nel corso della risposta è stato inoltre specificato che il decreto ministeriale 311/2024 destina risorse economiche per il finanziamento dei programmi di intervento finalizzati alla sostituzione e al potenziamento della segnaletica verticale prioritaria nei comuni compresi tra i 100.000 e i 250.000 abitanti. Al Comune di Ravenna è assegnata una somma pari a 847.964 euro.

Nel programma presentato dal Comune di Ravenna, in ambito urbano, sono previsti interventi di natura infrastrutturale per potenziare o sostituire la segnaletica esistente, con l’obiettivo di influenzare positivamente il comportamento dei conducenti e ridurre le conseguenze dell’errore umano, oltre a interventi finalizzati a migliorare la visibilità della segnaletica per la protezione degli attraversamenti pedonali lungo gli assi stradali che registrano il maggior numero di incidenti con coinvolgimento di pedoni. In relazione ai dati sull’incidentalità, è quindi previsto di intervenire lungo il sistema orbitale urbano, compresa via Saragat, e lungo le principali radiali di accesso al centro abitato di Ravenna.”