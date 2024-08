“Prendo spunto da una segnalazione del 16.08.24 che mi perviene da un turista che da anni è ospite di Marina Romea.

Voglio pubblicamente condividere il disappunto e l’amarezza che si legge in quelle righe e che potrebbe portare all’abbandono di quella bella località da parte di tanti turisti che da anni l’affollano.

“Buon pomeriggio, mi permetto di scrivervi con la speranza che possiate fare qualcosa di concreto, o quantomeno darne risalto mediaticamente contro quest’amministrazione a poco dir mediocre… e questo è un complimento.

Mi trovo in vacanza, da una settimana a Marina Romea, ci vengo da parecchi anni, ma credo proprio che questo sia l’ultimo, e di certo come luogo di vacanza, personalmente, non lo pubblicizzerò affatto.

Perdonatemi l’ironia… ma ci sarebbe da piangere, strade completamente dissestate, e questa amministrazione si limita ad apporre dei cartelli richiamandone l’attenzione.

Bidoni del pattume stracolmi che emettono un odore nauseabondo…non vuotati da settimane.

Marina Romea senza un mercatino… festa etc… eppure è un posto di mare.

Le aree verdi non sfalciate.

Parcheggi esclusivamente a pagamento, dove li si che trovi la Polizia Locale 3… 4 pattuglie più ausiliari che tutti i giorni redigono verbali.

Il Sindaco di Ravenna con ambizioni di voler diventare il Presidente della Regione, se ha ridotto così Ravenna e le sue frazioni… immaginiamoci come ridurrà la regione.

Sono certo che conosciate già questa situazione… vi allego comunque delle fotografie esplicative.

Cordiali saluti.”

Non ho aggiunto nulla alla missiva del turista, ma adesso alla stessa posso solo aggiungere il mio dispiacere e quello di tanti Ravennati per una gestione così scellerata di un territorio che pur amministrano da decenni, ma di cui evidentemente non interessa niente.

Tutto ciò premesso si chiede a Sindaco ed Assessore competente di:

Sistemare strade e marciapiedi disastrati tutelando così sicurezza ed incolumità di Cittadini e Turisti. Evitare di accanirsi contro gli automobilisti quasi fossero solo dei bancomat a cui l’amministrazione accede per i suoi bisogni. E fra l’altro lascia la Cittadina in quelle condizioni… Far tesoro delle parole di chi per anni ha frequentato i nostri lidi ma che da oggi per la cattiva amministrazione degli stessi, ha deciso di cambiare il luogo dove passare le proprie vacanze…

TURISMO è una delle fonti principali del benessere della nostra Comunità, non è difficile da capire persino per chi amministra la nostra Città…”