“Ancora una volta mi tocca ritornare su un argomento su cui nella scorsa consiliatura ho chiesto chiarimenti senza però ottenere esaustive risposte.

Insomma, detta in breve, una sede istituzionale come l’area territoriale 1, la ex Circoscrizione Prima di Ravenna, è o non è un edificio soggetto ad una tutela normativa che lo svincoli da usi faziosi e di parte?

Possibile che dopo aver permesso ad una associazione di usare i locali della Sede Istituzionale, questa ne faccia un uso improprio esponendo a finestre e balconi bandiere, striscioni e vessilli vari senza alcun riguardo e rispetto per l’uso a cui l’immobile è destinato?

Questo comportamento non è più accettabile.

Tutto ciò premesso si chiede al Sindaco ed all’Assessore competente di:

Far rimuovere con urgenza da balconi e finestre dell’edificio tutto ciò che non riguarda strettamente l’uso istituzionale a cui l’immobile è destinato. Evitare che l’edificio stesso possa essere utilizzato in futuro per messaggi faziosi e di parte, tutelando e difendendo il decoro istituzionale dell’Immobile e quindi il decoro stesso dell’Istituzione che rappresenta. Nella scorsa Consiliatura l’Amministrazione dopo il mio intervento ha richiesto su tale argomento un parere al Prefetto di Ravenna. Si chiede di conoscere la risposta del Prefetto e se il caso di sollecitarne la risposta.

Si ricordi sempre a CHIUNQUE che gli edifici pubblici che hanno un rilievo istituzionale rappresentano l’intera Comunità Cittadina e come tali vanno trattati e rispettati.”

dott. Renato Esposito

Consigliere di Fratelli d’Italia

Comune di Ravenna